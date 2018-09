Tajani, Ue sotto attacco da Usa e Russia

(ANSA) - ROMA, 29 SEP - "Oggi c'è un attacco all'Europa che parte dalla Russia e dagli Usa, non dico dai governi ma da ambienti russi e americani". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, intervistato dal direttore di Panorama Raffaele Leone e dal giornalista Marco Ventura durante un incontro a Roma.

"È un attacco concentrico che punta a indebolire l'Europa", ha aggiunto Tajani sostenendo che "i viaggi di Bannon sono finalizzati a questo è mi spiace che alcuni cosiddetti sovranisti abbocchino. Rischiamo di sostituire il tricolore con la bandiera russa o americana".

Dopo le elezioni europee, ha detto inoltre Tajani, "bisogna fare una battaglia per avere ancora un italiano alla guida del Parlamento europeo. Come Paese perderemo molte cariche e questa è la battaglia più alla nostra portata".