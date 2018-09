Proteste anti Erdogan a Colonia

(ANSA) - BERLINO, 29 SET - Sono iniziate in tarda mattinata a Colonia le manifestazioni di protesta contro la visita di Erdogan nella città del Nord Reno Westfalia e la partecipazione è di molto inferiore alle attese: erano previsti circa 10.000 partecipanti mentre alle 12 ne erano presenti appena un migliaio, secondo quanto riferisce Dpa. A manifestare soprattutto l'opposizione turca di sinistra e i curdi con slogan "Erdogan-go home" e "Fermare la dittatura di Erdogan". Più tardi è prevista anche una dimostrazione della minoranza religiosa alevita in Germania a cui dovrebbero prendere parte un migliaio di persone. Gli Aleviti sono una setta islamica presente in Turchia che conta, secondo stime approssimative, circa dieci milioni di membri. I loro incontri di preghiera non si svolgono nelle moschee ma in appositi spazi chiusi.