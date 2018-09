Lavrov, in Kosovo dialogo secondo intese

(ANSAmed) - BELGRADO, 29 SET - Il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov ha invitato Belgrado e Pristina a proseguire il dialogo sul Kosovo nel rispetto dei principi contenuti nella risoluzione 1244 del consiglio di sicurezza dell'Onu, sottolineando che la Russia appoggerà una soluzione che sarà accettabile per la Serbia. Parlando a New York all'Assemblea generale dell'Onu, Lavrov, citato dai media serbi, ha al tempo stesso constatato come gli accordi tra Belgrado e Pristina raggiunti con la mediazione della Ue non vengono applicati", lamentando come le forze militari internazionali presenti in Kosovo con l'approvazione del consiglio di sicurezza si trasformino in una base americana, mentre a Pristina si lavora per la creazione di Forze armate del Kosovo. "Noi lanciamo un appello affinchè i Balcani non si trasformino di nuovo in una arena di scontri, e che si evitino nuove linee di divisione", ha detto il capo della diplomazia russa.