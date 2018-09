Kosovo: forze speciali su lago conteso

(ANSAmed) - BELGRADO, 29 SET - E' tornata improvvisamente a salire la tensione in Kosovo, dove oggi una sessantina di agenti delle forze speciali kosovare (Rosu), pesantemente armati, hanno preso posizione intorno al lago di Gazivode, nel nord del Paese abitato in maggioranza da serbi. Questo lago, per metà in territorio kosovaro e per metà in Serbia, è ritenuto di importanza strategica sia da Pristina che da Belgrado per l'approvvigionamento idrico e di energia elettrica. Nelle scorse settimane, in una atmosfera di estrema tensione, si era recato in visita a Gazivode il presidente serbo Aleksandar Vucic, a sottolineare la sovranità serba sul territorio.