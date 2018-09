I migranti dell'Aquarius ancora in mare

(ANSA) - ROMA, 29 SET - I 58 migranti a bordo della nave Aquarius, gestita dalle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, sono ancora sull'imbarcazione nelle acque internazionali al largo di Malta, "in attesa di poter essere trasferiti in un luogo sicuro". Lo rende noto la stessa Sos Mediterranee. E' di quattro giorni fa, il 25 settembre, l'accordo raggiunto tra cinque Paesi europei in base al quale i 58 dovrebbero essere portati a Malta e poi ridistribuiti tra Francia, Germania, Spagna e Portogallo. Due giorni fa le due ong avevano motivato con le cattive condizioni meteorologiche il ritardo nell'operazione di sbarco.