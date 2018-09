Turchia chiede l'estradizione di Dündar

(ANSA) - BERLINO, 28 SET - La Turchia chiede la consegna di Can Dündar, ex direttore del giornale turco Cumhuriyet. Lo scrive la Sueddeustche Zeitung online. Il governo tedesco vede questa richiesta, proprio nelle ore della visita di Stato del presidente Erdogan a Berlino, come una provocazione, si legge ancora. Il caso Dündar, giornalista che vive in esilio a Berlino dal 2016, rischia di surriscaldare il clima della visita.

Erdogan ha già minacciato di disdire la conferenza stampa con la cancelliera, se il giornalista potrà partecipare e rivolgergli una domanda, come ha annunciato di fare. Secondo la Bild Erdogan ha anche dato alla Merkel una lista di 69 persone accusate di terrorismo che si troverebbero in Germania di cui chiede la consegna.