Svizzera, firme contro circolazione Ue

(ANSA) - GINEVRA, 28 SETT - Ha nettamente superato il numero minimo di firme necessarie per la convocazione di un referendum popolare una raccolta promossa dalla destra svizzera per abolire l'accordo sulla libera circolazione tra la Confederazione e l'Unione Europea. I promotori del testo "Per un'immigrazione moderata" hanno infatti raccolto 116.139 firme valide, ha comunicato oggi la competente Cancelleria federale, mentre ne bastano 100.000 per chiedere che una proposta di modifica costituzionale sia sottoposta a votazione popolare. Il testo, promosso dal partito di destra Udc e dal gruppo "Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (Asni)", esige che la Svizzera regoli in maniera autonoma l'immigrazione degli stranieri, spiegano i media svizzeri. Impedisce inoltre ogni nuovo trattato internazionale sulla libera circolazione. Se l'iniziativa venisse accettata dal popolo, le autorità elvetiche avrebbero un anno per negoziare la fine dell'accordo del 1999 sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e Ue.