Marò: giudice malato, slitta udienza Aja

(ANSA) - ROMA, 28 SET - A causa di "un inaspettato problema di salute" di uno dei giudici, il Tribunale arbitrale internazionale "ha deciso di rinviare l'udienza" sul caso dei due marò, il cui inizio era previsto per il 22 ottobre all'Aja.

Lo rende noto la Corte permanente di arbitrato, aggiungendo che una nuova data per l'inizio dell'udienza sarà fissata a tempo debito in consultazione con le parti, Italia e India.