Dündar rinuncia incontro stampa Erdogan

(ANSA) - BERLINO, 28 SET - Il giornalista turco Can Dündar ha rinunciato a partecipare alla conferenza stampa di Angela Merkel e Recep Tayyip Erdogan. "Ho deciso di non partecipare", ha spiegato, secondo la Dpa. Erdogan aveva minacciato di disdire la conferenza, se il giornalista, che vive in esilio a Berlino, avesse partecipato, come annunciato nei giorni scorsi.