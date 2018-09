Barnier non correrà per Commissione Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - Michel Barnier, il capo negoziatore Ue per la Brexit, non scenderà in campo per diventare il candidato (il cosiddetto Spitzenkandidat) del Ppe al posto di presidente della Commissione Ue. Lo ha annunciato lo stesso Barnier con un tweet spiegando che il protrarsi dei negoziati sulla Brexit, la loro complessità e il dovere di far fronte alle responsabilità che gli sono state affidate dai 27 lo hanno portato a questa decisione.