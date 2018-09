Merkel si ricandiderà a presidenza Cdu

(ANSA) - BERLINO, 27 SET - Angela Merkel si candiderà di nuovo come presidente della Cdu a dicembre, nonostante la sconfitta subita nel gruppo parlamentare dal suo fidato Volker Kauder, silurato dopo 13 anni. Merkel lo ha detto ad Augusta, in serata. La cancelliera ha ribadito di essere a disposizione per l'intero mandato in cancelleria e non ha cambiato idea sul fatto che il ruolo di cancelliere e di leader del partito debbano andare insieme, ha spiegato.