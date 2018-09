(ANSA) - BERLINO, 26 SET - Angela Merkel non chiederà la fiducia in Parlamento dopo la sconfitta subita ieri nell'ambito del suo gruppo parlamentare. Lo ha affermato il portavoce Steffen Seibert, rispondendo a una domanda a riguardo con "un chiaro no". Ieri era stata la Sz, tra gli altri, ad interrogarsi sull'opportunità che la cancelliera chiedesse la fiducia dopo lo smacco subìto.