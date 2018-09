Gb: Meghan a mostra senza Harry

(ANSA) - LONDRA, 26 SET - Piccola deviazione dall'etichetta reale per Meghan Markle, in visita alla Royal Academy per una mostra dedicata all'Oceania nel suo primo appuntamento pubblico da sola, senza il principe Harry, a quattro mesi dal matrimonio con il secondogenito di Carlo e Diano che l'ha resa duchessa di Sussex. Stavolta si è trattato di un gesto assolutamente banale per i comuni mortali: quello di chiudere lo sportello dell'automobile al suo arrivo, senza attendere che se ne occupasse un addetto. Una cosa minima, ma che non è passata inosservata sui social media, dove è partito immediatamente il dibattito fra chi ne ha elogiato la semplicità da "persona comune" e chi ha ironizzato sul fatto che possa aver messo a rischio il lavoro di qualcuno. William Hanson, esperto di protocollo reale britannico ha escluso che la neo-duchessa abbia davvero violato alcuna regola. "Se sei un membro della Royal Family non chiudi lo sportello da solo, ma si tratta di una norma di sicurezza".