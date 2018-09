Aquarius, Parigi: Ue lavora unita ma Italia blocca

Nel caso dell'Aquarius, "non è l'Europa che ha bloccato le cose, ma come al solito l'Italia. Risultato: gli europei, vale a dire i maltesi, gli austriaci, i tedeschi, gli spagnoli, i portoghesi, i francesi...ci siamo messi tutti insieme, a lavorare e a cooperare per giungere a una soluzione". Lo ha detto il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, sottolineando che "è questa la migliore risposta a chi pensa che i problemi si risolvono in un solo Paese, all'interno delle proprie frontiere. Certo, serve tempo e metodo, ma è il miglior modo di farlo".

"Dico al signor Salvini che la Francia si addossa tutta la sua parte nell'accoglienza dei rifugiati, dico anche a Salvini che non è nel ripiegamento nazionale, nel rifiuto di una soluzione europea, di cooperazione e di solidarietà tra Paesi europei che troveremo i mezzi di rispondere a questa sfida migratoria. Se il signor Salvini pensa che potrà rispondere a questa sfida entro i confini del suo Paese mente al suo popolo": lo ha detto il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, rispondendo a una domanda dell'ANSA.