71% italiani approva fondi coooperazione

(ANSA) - NEW YORK, 26 SET - Per il 71% degli italiani, la Ue dovrebbe spendere di più (23%), o almeno quanto sta attualmente facendo (43%), per sostenere i Paesi in via di sviluppo (Pvs).

Per l'86%, è molto importante o abbastanza importante aiutare le persone nei Paesi in via di sviluppo; per il 69% il contrasto della povertà in quei Paesi deve restare una delle priorità della Ue (contro una media Ue del 71%). E' quanto rivela un sondaggio Eurobarometro, secondo cui un numero crescente di cittadini europei - 7 su 10 in tutta l'Unione - ritiene la cooperazione allo sviluppo un modo per far fronte alla migrazione irregolare.

In generale in Europa, rispetto al 2016, è aumentato il numero dei cittadini che ritengono necessario un incremento dei fondi per la cooperazione. Oltre tre quarti degli intervistati in tutti gli Stati Ue ritengono che l'Unione dovrebbe mantenere le promesse per quanto riguarda l'ammontare degli aiuti ai Pvs.