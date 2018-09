Parigi, chiudere porti è contro umanità

(ANSA) - PARIGI, 25 SET - Oggi "l'Europa è dieci volte più solidale di quanto non lo fosse in precedenza. E' il motivo per cui ridiciamo all'Italia che l'idea di chiudere i propri porti a delle persone in pericolo è contrario al diritto, è contrario all'umanità": lo ha detto la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, intervistata da Sud radio sul caso della nave Aquarius. Ieri, l'Ong Sos Méditerranée ha chiesto alla Francia di aprire il porto di Marsiglia all'Aquarius con 58 migranti a bordo. Una richiesta seccamente respinta da Parigi, che invoca una soluzione europea.