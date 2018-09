Londra, niente visti privilegiati da Ue

(ANSA) - LONDRA, 25 SET - Non ci saranno visti privilegiati rispetto agli extracomunitari per i cittadini Ue che entreranno nel Regno Unito dopo la Brexit e dopo il periodo di transizione indicato dalle intese preliminari sino alla fine del 2020. Lo ha stabilito ieri sera il governo di Theresa May su proposta del ministro dell'Interno, Sajid Javid, accogliendo la recente raccomandazione fatta dal Migration Advisory Committee.

La decisione - come riportano oggi i media - mira a proteggere l'obiettivo del governo conservatore di riportare "sotto controllo" l'immigrazione nel Paese. Dopo il 2020 per tutti gli stranieri, europei compresi, varrà invece un sistema di facilitazioni - è stato confermato - riservato agli ingressi dei lavoratori a più alta qualificazione: necessari in molti settori vitali dell'economia britannica. Nel mondo del business non sono mancate peraltro in questi giorni le proteste di alcune voci contrarie a restrizioni future anche nei confronti di potenziale manodopera europea di base non specializzata.