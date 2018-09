Aquarius: accordo Lisbona-Parigi-Madrid

(ANSA) - PARIGI, 25 SET - Il Portogallo annuncia un accordo con la Francia e la Spagna per l'accoglienza dei migranti dell'Aquarius: è quanto scrivono i media francesi. Nella decisione presa assieme alla Francia e alla Spagna per la ripartizione dei 58 migranti attualmente a bordo dell'Aquarius, il Portogallo si è detto pronto ad accoglierne 10. La decisione, spiega il ministero dell'Interno di Lisbona, "è stata presa in modo solidale e concertato con Spagna e Francia". Non viene precisato, invece, il porto in cui i migranti saranno sbarcati dalla nave Aquarius.