Sos Med, su Aquarius Salvini dice bugie

(ANSA) - PARIGI, 24 SET - Le parole del vicepremier italiano e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo cui l'Italia non avrebbe esercitato pressioni sul governo panamense per rimuovere la bandiera alla nave Aquarius sono "bugie". lo ha detto il vice direttore delle operazioni di Sos Méditerranée, Pierre Mendharat, in conferenza stampa a Parigi. Le pressioni del governo italiano per costringere le autorità panamensi a ritirare la bandiera alla nave Aquarius "sono chiare", ha ribadito il presidente di Sos Mediterranee France.