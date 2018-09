L'oppositore russo Alexei Navalny è stato condannato ad altri 20 giorni di reclusione da un tribunale di Mosca per aver organizzato manifestazioni non autorizzate. Lo riportano i media russi. Navalny era stato arrestato stamattina non appena uscito dal carcere dopo aver scontato un'altra condanna a 30 giorni. (ANSA)