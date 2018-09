Merkel ammette errore sull'ex capo 007

(ANSA) - BERLINO, 24 SET - La prima soluzione sul caso del capo dei Servizi interni tedeschi, Hans-Georg Maassen, non era "convincente", quella trovata ieri, invece, è "adeguata e trasmissibile" all'opinione pubblica. È quello che detto Angela Merkel, comparendo davanti alla stampa a Berlino, stamani, per un breve statement, dopo l'accordo trovato ieri sul caso dell'ex capo dei Servizi interni, Hans Georg Maassen, che per settimane ha diviso la coalizione.