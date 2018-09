Migranti: Spagna, soccorse 440 persone

(ANSA-AP) - MADRID, 23 SET - La guardia costiera spagnola ha reso noto di aver tratto in salvo oltre 440 migranti che dalle coste del Nord Africa tentavano di attraversare il Mediterraneo.

In particolare, ha precisato che si tratta di 447 persone che erano imbarcate su 15 piccole imbarcazioni intercettate nel corso della giornata di ieri. A parte una piccola barca con a bordo 12 persone soccorsa nei pressi dell'isola di Maiorca, si trovavano tutte nelle acque a Sud della Spagna. Dall'inizio dell'anno, sono quasi 300 le persone morte in mare tra l'Africa e la Spagna, secondo i dati delle Nazioni Unite, mentre nel Mediterraneo sono oltre 1.600.