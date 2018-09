Migranti +32% arrivi minorenni in Grecia

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Il numero di minorenni rifugiati e migranti arrivati sulle isole della Grecia tra gennaio e agosto è aumentato del 32% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo quanto rende noto l'Unicef. Oltre 7.000 minorenni - in media più di 850 al mese - hanno intrapreso il pericoloso viaggio via mare, che nella maggior parte dei casi si è concluso in strutture sovraffollate e non sicure. E tenendo a riferimento gli anni precedenti, ci si aspetta che il numero di rifugiati e migranti che arriveranno via mare in Grecia aumenterà nei prossimi mesi.

"Mentre il numero di minorenni rifugiati e migranti che arrivano sulle isole della Grecia continua ad aumentare, le condizioni presso i centri che li ospitano diventano sempre più spaventose e pericolose", ha dichiarato Lucio Melandri, Coordinatore Unicef per la Risposta alla crisi Rifugiati e Migranti in Grecia.