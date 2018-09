Gb come gli Usa sulla cyber-guerra

(ANSA) - LONDRA, 21 SET - Anche il governo di Theresa May, come l'amministrazione di Donald Trump negli Usa, è deciso a rilanciare la cyber guerra. Lo rivela oggi SkyNews, riecheggiata dal Times, altra testata del gruppo Murdoch, riferendo di aver avuto accesso a piani del ministero della Difesa e del Gchq (omologo britannico dell'Nsa americana) relativi alla creazione di una "forza offensiva" composta da 2000 fra militari, spie e contractor incaricati di compiere "attacchi nel cyber spazio": sia contro il terrorismo, sia contro la minaccia attribuita a Stati ostili, in primo luogo alla Russia.

Secondo il Times, sono stati già stanziati fondi per 250 milioni di sterline, anche in vista di future ritorsioni evocate da May contro Mosca sull'onda dell'avvelenamento nervino di Salisbury del caso Skripal. Alcune operazioni - che si sarebbero rivelate "efficaci" contro reti informatiche dell'Isis in Siria e Iraq - risultano intanto già in corso, d'intesa con Australia e Usa, indica Sky.