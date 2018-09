Francia: lascia direttrice Torre Eiffel

(ANSA) - PARIGI, 21 SET - Dopo Bruno Juillard, suo braccio destro in Comune, un altro personaggio di rilievo abbandona la carica in polemica contro la sindaca Anne Hidalgo: la direttrice della Torre Eiffel Anne Yannick, in disaccordo sul futuro cantiere di ristrutturazione del monumento più visitato di Francia.

Il contrasto riguarda il cantiere da 40 milioni di euro finanziato dalla Sete (la società di gestione della Tour) che dovrebbe cominciare nel 2021 e concludersi nel 2023. "Non ci siamo trovati d'accordo sulla gestione dell'opera e abbiamo deciso di comune accordo di separarci", ha annunciato alla rivista Challenges la Yannick. "Anne Yannick - ha confermato il Comune - ha fatto in 2 anni un lavoro eccezionale, ma abbiamo convenuto che fosse ore di rinnovare la direzione generale".

La Tour Eiffel, inaugurata nell'Esposizione universale del 1889, è il monumento a pagamento più visitato al mondo, con 6/7 milioni di visitatori ogni anno.