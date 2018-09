Brexit: opposizione Gb, 'May ha fallito'

(ANSA) - LONDRA, 21 SET - Il discorso di oggi di Theresa May sull'esito del vertice di Salisburgo dimostra che la premier conservatrice "é incapace di portare a casa un buon accordo sulla Brexit". Così il leader dell'opposizione laburista britannica, Jeremy Corbyn. "La strategia negoziale di Theresa May sulla Brexit - rincara Corbyn - si è rivelata un disastro. I Tories spendono più tempo a litigare fra loro che a negoziare con l'Ue. I giochi politici sia dell'Ue sia del governo (May) devono finire perchè un 'no deal' non è un'opzione".