Meghan con madre promuove libro cucina

La duchessa del Sussex Meghan Markle è stata raggiunta dagli Stati Uniti dalla madre, Doria Ragland, per un evento di promozione di un libro di cucina i cui proventi andranno a favore delle famiglie delle vittime dell'incendio alla Grenfell Tower di Londra. Nel disastro del 14 giugno del 2017 morirono 72 persone, fra cui una giovane coppia di italiani. L'evento benefico si tiene a Kensington Palace.

Il libro di ricette "Together" è stato ispirato all'ex attrice, consorte del principe Harry, da una visita alla Hubb Comunity Kitchen a South Kensington, una mensa per i poveri che rischiava di chiudere e che per carenza di fondi apre solo pochi giorni la settimana. "Together", ha detto Meghan, ha l'ambizione di ispirare lo spirito comunitario della gente attraverso la cucina, specialmente coloro che cucinano per aiutare il prossimo e contiene anche ricette terapeutiche. Fra i piatti proposti, il caraibico 'Coconut chicken curry' e l'indiano aubergine masala