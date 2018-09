Russia: brogli in elezioni governatore

(ANSA) - MOSCA, 19 SET - La presidente della Commissione Elettorale Centrale russa (Cec), Ella Pamfilova, ha raccomandato d'invalidare le elezioni per il governatore della regione di Primorsky Krai. "Data la situazione attuale nonché una serie di fattori che abbiamo analizzato, suggeriamo che le elezioni siano dichiarate invalide", ha detto Pamfilova. Con il 95% dei voti scrutinati, infatti, il candidato del Partito Comunista, Andrey Ishchenko, aveva ormai sconfitto al ballottaggio il governatore uscente di Russia Unita, Andrey Tarasenko, con il 51,6% delle preferenze, quando improvvisamente il risultato è stato capovolto. Ishchenko ha denunciato i brogli e in seguito è emerso che in alcuni seggi si sono registrate anomalie strabilianti, come il 100% dell'affluenza e il 100% delle preferenze espresse per il candidato di Russia Unita, il partito fondato da Putin. La Cec ha proposto nuove elezioni ma Ishchenko chiede che siano semplicemente annullati i voti falsi.