Macron annuncia museo-memoriale vittime

(ANSA) - PARIGI, 19 SET - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato oggi - nell'annuale cerimonia per le vittime del terrorismo - l'avvio di un progetto per un museo-memoriale.

Al fianco della premiere dame Brigitte, il capo dello stato ha assistito - nei giardini degli Invalides - alla cerimonia organizzata dall'Associazione nazionale vittime di attentati: "auspico - ha detto davanti a una platea composta da familiari di vittime, ministri e altre personalità - la creazione di un museo-memoriale il cui progetto sia avviato senza indugi.

Commemoriamo le vittime da 21 anni, ma non ci abitueremo mai".

Macron ha annunciato anche la creazione, entro la fine dell'anno, di un "Centro nazionale di risorse e di resilienza" per migliorare il trattamento riservato alle vittime ed ha deciso di rafforzare gli aiuti finanziari per le vittime francesi all'estero.