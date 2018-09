Brexit: Tusk, Gb rielabori sua proposta

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Sul negoziato per la Brexit "oggi c'è forse più speranza ma sicuramente c'è sempre meno tempo". E' quanto scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. "Per quanto riguarda la questione irlandese e il quadro per la cooperazione economica - sostiene Tusk -, la proposta del Regno Unito deve essere rielaborata".

Tusk ha anche confermato ufficialmente che a metà novembre si terrà un vertice straordinario sulla Brexit. "Sul tema dell'Irlanda e sulla cooperazione economica la proposta del primo ministro britannico Theresa May necessita di essere rivista e rinegoziata", ha ribadito parlando alla stampa a Salisburgo prima del vertice informale europeo.