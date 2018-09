Francia: Collomb lascia dopo europee

(ANSA) - PARIGI, 18 SET - Dopo Nicolas Hulot, un altro peso massimo del governo francese lascia l'incarico, anche se non lo farà prima di giugno 2019, dopo le elezioni europee: in un'intervista a L'Express, il ministro dell'Interno Gerard Collomb ha annunciato che sarà candidato sindaco nel 2020 al Comune di Lione e lascerà il governo per dedicarsi alla campagna elettorale.

"Sono lontane le municipali - ha detto Collomb, 71 anni - se fino a quel momento non mi ammalerò gravemente, sarò candidato a Lione". Collomb, che ha appoggiato Macron fin dall'inizio della sua carriera politica, è stato sindaco socialista a Lione dal 2001 al 2017 prima di essere chiamato al governo.