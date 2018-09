Walesa, costruire Ue su valori condivisi

(ANSA) - DANZICA , 17 SET - "Di elettricisti nel mondo ce ne sono tanti ma, uno al quale e' stato assegnato il premio Nobel e' un po' piu' raro", esordisce con una battuta Lech Walesa parlando a Danzica nel centro europeo di Solidarnosc, un edificio a sei piani a forma di nave, in un incontro con alcuni studenti del liceo statale De Cosmi di Palermo, guidati dal preside Antonino Sciortino, per un gemellaggio con l'istituto Topolowka. Poi l'ex presidente della Repubblica lancia un messaggio: "La mia generazione ha ricevuto un'eredita' pesante, vivevamo in un sistema politico diviso in due blocchi che aveva regole e programmi che oggi non vanno piu' bene, né il comunismo, né il capitalismo. La societa' deve essere basata sul lavoro e la liberta'. C'e invece nel mondo una maggioranza di popolazione, circa il 90 per cento, che non ha le stesse opportunita' della parte rimanente. La domanda alla quale bisognerebbe dare una risposta e' come colmare questo divario".