Ue: Sefcovic candidato guida commissione

(ANSA) - BRUXELLES, 17 SET - Il vicepresidente della Commissione Ue, lo slovacco Maros Sefcovic, si è presentato come candidato di punta nel Gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) in vista delle europee per guidare l'esecutivo dell'Unione. Lo ha annunciato questa mattina in una conferenza stampa al Parlamento europeo.

Il 5 settembre Manfred Weber, capogruppo del Ppe, aveva annunciato di volersi presentare come candidato di punta del partito popolare per la presidenza della Commissione Ue.