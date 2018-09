Nuovo botta e risposta Ue-Salvini: 'Euroburocrati tacciano'

Nuovo botta e risposta tra il ministro Matteo Salvini e l'Ue. Il vicepresidente della Commissione Ue - lo slovacco Sefcovic, candidato di punta nel Gruppo Socialisti e Democratici (S&D) in vista delle Europee per guidare l'esecutivo europeo - attacca Salvini: 'Siamo tutti preoccupati'. "Sono stato molte volte in Italia - ha aggiunto - e sono sempre rimasto impressionato di quanto questo grande ed importante Paese europeo sia onestamente pro-Ue". "Per noi - ha insistito - è davvero una situazione nuova. Dobbiamo assicurarci che in futuro l'Italia torni a essere di nuovo il grande Paese del G7 fortemente pro-Ue".

"Ennesimo attacco dell'Europa all'Italia - è la replica di Salvini - alla Lega e al governo. Adesso si interessano a noi ma per anni gli euroburocrati hanno ignorato le richieste d'aiuto del nostro Paese per fermare gli sbarchi e ci hanno rifilato 700mila immigrati. Farebbero meglio a chiedere scusa e a tacere".