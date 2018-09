Mosca, Kiev rompe tutti i legami con noi

(ANSA) - MOSCA, 17 SET - "I passi distruttivi intrapresi dalla leadership ucraina sono causa di profondo dispiacere.

Cercando di servire gli interessi geopolitici stranieri e le loro stesse ambizioni politiche, le autorità di Kiev stanno dimostrando la volontà di distruggere tutto ciò che è stato realizzato in decenni e per rompere i legami che numerose generazioni dei nostri predecessori hanno costruito nel corso dei secoli". Lo ha detto il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione sul suo sito web.