Migranti: Orban, Ue non li vuole fermare

(ANSA) - BUDAPEST, 17 SET - L'Unione europea vuole rafforzare la difesa dei confini esterni attraverso l'agenzia Frontex solo per facilitare l'ingresso dei migranti. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban oggi in Parlamento. "La burocrazia europea non vuole fermare l'immigrazione, bensì gestirla", ha accusato. Orban ha poi confermato anche che il suo governo farà ricorso alla Corte europea contro la decisione del Parlamento Ue della scorsa settimana, che ha condannato le violazioni dello stato di diritto in Ungheria: "E' una colpa storica dell'Ue non aver saputo tenere dentro la Gran Bretagna e fuori i migranti", ha detto. "L'Ungheria difenderà da sola i suoi confini perché il nostro Paese non è un corridoio o un punto di raccolta per migranti", ha poi concluso.