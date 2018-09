Malori a Salisbury, escluso Novichok

(ANSA) - LONDRA, 17 SET - Strade transennate per ore e massima allerta ieri sera a Salisbury, la cittadina dove il 4 marzo scorso erano rimasti intossicati l'ex ex spia russa Serghei Skripal e sua figlia: due persone, un uomo e una donna, si sono sentiti male in un ristorante. Ricoverati in ospedale, la polizia ha fatto sapere ore dopo che non c'è nulla che possa far pensare ad un avvelenamento da Novachok. L'area è stata riaperta ma le indagini proseguono perchè - dice la polizia - "non è chiaro se sia stato commesso un crimine". Intanto Skynews ha riferito che una delle due persone colte da malore sarebbe di nazionalità russa.