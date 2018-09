(ANSA) - ROMA, 16 SET - Due persone sono rimaste ferite questa mattina in seguito a una sparatoria nel centro di Bruxelles: ad aprire il fuoco sarebbero state cinque o sei persone. Lo ha reso noto la portavoce della polizia di Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de Keere, secondo quanto riporta il quotidiano Le Soir.

Una persona è stata ferita ad una gamba e l'altra è stata colpita da alcune schegge. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 9:40 vicino al bar The Switch, sulla Rue de la Croix de Fer. I responsabili sono fuggiti in auto ed è in corso una caccia all'uomo per cercare di catturarli.