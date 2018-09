Migliaia in Germania per salvare foresta

(ANSA-AP) - BERLINO, 16 SET - Migliaia di persone protestano ancora in Germania contro l'espansione di una miniera di carbone nella parte occidentale del Paese che comporterebbe l'abbattimento di un'antica foresta. Secondo la polizia di Aquisgrana circa 4.000 manifestanti hanno partecipato a una marcia verso la foresta di Hambach. Le autorità hanno cercato per giorni di fare sgomberare gli ambientalisti che si sono incatenati a delle case sugli alberi e ai tronchi degli arbusti.

I manifestanti sperano che una commissione nominata dal governo per esaminare il futuro dell'industria carbonifera tedesca consigli di bloccare la distruzione della foresta.