Marine Le Pen, con noi mai più Aquarius

(ANSA) - PARIGI, 16 SET - Sommersa dalle inchieste e dai guai finanziari del partito ma premiata dai sondaggi - che la danno testa a testa con Emmanuel Macron alle europee - Marine Le Pen ha lanciato oggi, con un discorso a Frejus, nel sud, la sfida al suo avversario, accusandolo di essere "il presidente dei ricchi che fa i risultati economici peggiori nella zona Euro".

Sul tema immigrazione, che ha dominato il suo discorso, la Le Pen ha affermato che "l'Europa e la Francia stanno per essere sommerse", che "non ci sono più soldi per le pensioni ma ce ne sono per l'immigrazione" ed ha promesso che "con noi al governo, l'Aquarius non accosterà mai più alle coste francesi".