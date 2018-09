Savona, euro necessario ma Ue imperfetta

(ANSA) - TORINO, 14 SET - "L'Europa è utile al nostro Paese, l'euro è una parte indispensabile. Solo che a mio avviso la costruzione non è perfetta. Possiamo giustificare le imperfezioni del 1992, ma non quelle del 2018, 2019 e cammin facendo". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, che partecipa a un dibattito al festival nazionale Proxima, organizzato da Leu e Sinistra Italiana a Torino.

"Ognuno si assuma la responsabilità di quello che dice e delle proprie azioni. Io personalmente opero attraverso documenti ufficiali, un minimo di interviste perché non posso sottrarmi completamente. Questo è il mio punto di vista. Mi tengo fuori dalle polemiche di solito legate al fatto che ciascuno ha problemi di equilibri politici interni nel proprio Paese", ha aggiunto Savona a proposito degli attacchi arrivati all'Italia da alcuni esponenti dell'Unione Europea.