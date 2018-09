Merkel, governo non cadrà per capo 007

(ANSA) - BERLINO, 14 SET - "Per quanto sia importante la posizione del presidente dei Servizi di sicurezza, è altrettanto chiaro che la coalizione non si romperà a causa di un ufficio subordinato". Lo assicura la cancelliera Angela Merkel dopo che ieri l'Spd aveva chiesto le dimissioni del presidente dei Servizi di sicurezza interna, Hans-Georg Maassen, che nei giorni scorsi è stato ascoltato in Commissione interni per le sue dichiarazioni sui fatti di Chemnitz, appoggiato invece dal ministro dell'Interno Horst Seehofer, leader della Csu.