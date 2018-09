Kurz, doppio passaporto solo con Roma

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - Il doppio passaporto per i sudtirolesi sarà introdotto "solo nel rispetto dell'idea di pace europea e d'intesa con l'Italia". Lo dice il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in un'intervista alla Tiroler Tageszeitung. Il leader della Oevp ribadisce la volontà di proseguire sulla strada intrapresa e ricorda che "anche l'Italia concede la cittadinanza a certi gruppi in Slovenia e Croazia".

Kurz è atteso oggi a Bolzano per l'avvio della campagna della Svp per le provinciali del 21 ottobre.

Secondo Kurz, "l'Alto Adige è un esempio come la pacifica convivenza possa funzionare a lungo termine". Il cancelliere cita anche l'Euregio transfrontaliera di Innsbruck, Bolzano e Trento "che è un grande successo ed è un esempio per tutta l'Europa". Kurz ribadisce, inoltre, che "l'autonomia altoatesina non è un tema nuovo, ma importante" e ricorda che "la funzione tutrice di Vienna non può essere messa in discussione" per il suo ancoraggio internazionale.