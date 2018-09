Florence tocca terra,100.000 case a buio

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Sono oltre 100.000 le case rimaste senza elettricità sulla costa orientale statunitense, dove è arrivato l'uragano Florence. Lo riferiscono i media americani.

L'uragano avanza con venti superiori ai 150 km/h, le autorità mettono in guardia i residenti in Nord e Sud Carolina. Migliaia hanno trovato riparo nei rifugi. Nei due Stati, il centro nazionale per gli uragani (Nhc) prevede "alluvioni catastrofiche". Florence è sceso a categoria 1, ma questo secondo gli esperti renderà più difficile la situazione nei due Stati dove stazionerà per maggior tempo, carico delle sue violente piogge.