Cremlino, Orban il 18 da Putin a Mosca

(ANSA) - MOSCA, 14 SET - Il 18 settembre a Mosca avrà luogo l'incontro fra il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro ungherese Victor Orban, in visita di lavoro in Russia.

Al centro dei colloqui temi chiave riferiti all'ulteriore sviluppo della cooperazione russo-ungherese nonché questioni internazionali attuali. Lo fa sapere il Cremlino in una nota.