Strasburgo condanna intercettazioni Gb

(ANSA) - STRASBURGO, 13 SET - Il sistema britannico di sorveglianza di massa delle comunicazioni via internet non assicura il pieno rispetto della privacy e non garantisce sufficienti protezioni per il rispetto della confidenzialità dei giornalisti. L'ha stabilito la Corte europea dei diritti umani.

Il ricorso a Strasburgo è stato presentato da ong, giornalisti e attivisti dopo che Edward Snowden ha scoperchiato lo scandalo Nsa rivelando l'esistenza di programmi per la sorveglianza di massa operati dagli Usa a cui i britannici avevano accesso.