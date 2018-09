Moavero, proposta bilancio Ue inadeguata

(ANSA) - ROMA, 13 SET - L'attuale proposta della Commissione sul bilancio Ue "appare inadeguata perché non risponde a sufficienza alle preoccupazioni e alle attese dei cittadini". Lo ha detto il ministro degli Esteri Moavero Milanesi incontrando alla Farnesina il commissario Ue Gunther Oettinger. È stato convenuto con il Commissario, si legge in una nota, di proseguire i lavori, intensificando il confronto sugli obiettivi politici e le connesse priorità di bilancio. Secondo Moavero, "è auspicabile che la Commissione sia più coraggiosa nell'individuare fonti aggiuntive per le risorse del bilancio Ue".