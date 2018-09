Brexit:Juncker,Gb non può scegliere aree

(ANSA) - BRUXELLES, 12 SET - "Chiediamo al governo britannico di capire che chi esce dall'Unione non può continuare ad avere gli stessi privilegi degli Stati membri", perché se si esce "non si fa più parte del mercato unico e certamente non è possibile farne parte in aree scelte": lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker.