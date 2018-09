50 deputati Tory pronti a sfidare May

(ANSA) - LONDRA, 12 SET - Inizia il conto alla rovescia fra i deputati Conservatori britannici dell'ala euroscettica ultrà verso la sfida per provare a scalzare in futuro Theresa May dalla leadership del partito e quindi del governo. Lo riportano i media del Regno, dando notizia di una riunione promossa ieri apertamente dal gruppo che fa capo a Jacob Rees-Mogg, rampante paladino della 'hard Brexit', pronto apparentemente a confluire dietro l'ipotetica candidatura alternativa di Boris Johnson.

Alla 'cospirazione' hanno aderito finora 50 deputati e altri potrebbero aggiungersene, anche se il ministro dell'Ambiente, Michael Gove, brexiteer rimasto per ora leale al governo May, ha liquidato l'iniziativa come "chiacchiere a tempo perso", invitando il partito a restare "unito dietro il primo ministro".

In teoria, per sfidare la leadership Tory e imporre una nuova elezione interna basta la firma di 48 deputati. Ma il gruppo di Rees-Mogg si è limitato per il momento ad avviare "una discussione" su come e quando sferrare il colpo.