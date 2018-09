Furto di gioielli al Ritz di Parigi

(ANSA) - PARIGI, 11 SET - Gioielli per un valore totale di 800.000 euro sono stati rubati venerdì scorso all'Hotel Ritz di Parigi, nel cuore della capitale di Francia, in Place Vendome.

Secondo i media francesi, i gioielli appartenevano a una principessa saudita, che aveva lasciato tutto nella sua suite, senza metterli in custodia nella cassaforte del celebre albergo parigino, riaperto da poco dopo un lungo restauro.

Nella stanza nessuna traccia di effrazione. La principessa ha sporto denuncia. La polizia parigina ha aperto un'inchiesta.

(ANSA)